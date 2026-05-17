Il Sei Nazioni femminile 2026 si è concluso con la vittoria dell’Inghilterra, che ha battuto la Francia nell’ultimo incontro disputato allo Stade Atlantique di Bordeaux. La partita decisiva ha assegnato il titolo alla squadra inglese, mentre l’Italia si è classificata in quarta posizione. La giornata di domenica ha visto gli ultimi incontri del torneo, con il match tra Francia e Inghilterra che ha determinato la squadra vincitrice.

Si è concluso con il Super Sunday il Sei Nazioni femminile 2026 e oggi allo Stade Atlantique di Bordeaux si assegnava il titolo con il big match tra Francia e Inghilterra. Ma prima è stata la volta del successo netto dell’Italia in casa del Galles e della sfida tra Irlanda e Scozia, che assegnava de facto il terzo posto sul podio. Ecco come è andata. Le irlandesi partono a ritmo forsennato e già al 4’ trovano la meta con Cliodhna Moloney-MacDonald dopo una poderosa avanzata del pacchetto, con Dannah O’Brien precisa nella trasformazione. Tre minuti più tardi sono le mani veloci della linea arretrata a liberare Robyn O’Connor per il 14-0, mentre al 13’ Brittany Hogan schiaccia da corta distanza per la terza meta di una squadra dominante in ogni zona del campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby femminile: l’Inghilterra vince il Sei Nazioni 2026! Battuta la Francia. L’Italia chiude quarta

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Francia-Inghilterra 48-46: gli highlights | Sei Nazioni

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