Rovereto libri per i nuovi nati | nasce il progetto Nuove vite

A Rovereto è stato avviato un progetto chiamato Nuove Vite, dedicato ai bambini appena nati. L'iniziativa prevede la consegna di un libro specifico selezionato da esperti per i neonati. L'Università di Trento e il Comune collaborano per organizzare questa attività, coinvolgendo le famiglie e promuovendo la lettura fin dai primi mesi di vita. La scelta del libro si basa su criteri pedagogici e culturali, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo precoce dei bambini.

? Punti chiave Quale libro è stato scelto dagli esperti per i nuovi nati?. Come collaborano l'Università di Trento e il Comune per i bambini?. Chi ha gestito i laboratori di musica e lettura per le famiglie?. Dove possono ritirare il volume i genitori che non erano presenti?.? In Breve Partecipano le assessore Micol Cossali e Silvia Valduga con la consigliera Giulia Mirandola.. Gianluca Esposito e Anna Pedrotti sottolineano la sinergia tra accademia e servizi sociali.. Laboratori con educatrici dei nidi e personale MART coinvolgono le famiglie nel territorio.. Libro Dieci dita alle mani consegnabile presso la Biblioteca Tartarossi nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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