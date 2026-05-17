Durante la trasmissione pomeridiana di Rai 1, condotta da Francesca Fialdini, sono state trasmesse interviste a due cantanti molto note in Italia. Una delle ospiti ha condiviso dettagli sulla propria carriera artistica e sulla vita familiare, mentre l’altra ha parlato delle esperienze legate a eventi passati e alle ferite che ha affrontato nel corso degli anni. L’evento ha visto la partecipazione di pubblico e ha coinvolto le due artiste in racconti e ricordi personali, senza che siano stati fatti riferimenti a fatti o nomi di terzi.

Pomeriggio di emozioni a Da noi. a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini su Rai 1, che ha ospitato due protagoniste molto amate dal pubblico italiano: Rosanna Banfi e Fiordaliso. Tra confessioni intime, ricordi dolorosi e momenti di leggerezza, entrambe si sono raccontate senza filtri. Rosanna Banfi: “Essere figlia di Lino Banfi mi ha aiutato, ma c’è anche il rovescio della medaglia”. Tra gli ospiti della puntata, Rosanna Banfi ha parlato del rapporto con il padre, Lino Banfi, e del peso di essere considerata una “figlia d’arte”. «Magari da Lino non ve l’aspettate, ma come padre è stato sempre serioso, con me perlomeno», ha raccontato l’attrice, spiegando quanto il celebre attore sia stato importante nel suo percorso professionale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Rosanna Banfi e Fiordaliso a Da noi a ruota libera: i racconti tra carriera, famiglia e ferite del passato

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