Roma tra derby e Sinner | piano Unicum per gestire il caos sportivo

A Roma si stanno preparando alcune modifiche alla viabilità in vista del derby di calcio, che sarà anticipato alle ore 12:00. La partita coinvolgerà un notevole afflusso di tifosi e comporterà cambiamenti nei percorsi stradali per facilitare gli spostamenti e gestire il flusso delle persone. La città si sta organizzando per evitare problemi di traffico e garantire lo svolgimento senza intoppi dell’evento sportivo, anche in concomitanza con le partite di tennis che attirano un pubblico diverso.

? Punti chiave Come cambieranno i percorsi stradali per i tifosi del derby?. Perché il derby è stato anticipato alle ore 12:00?. Quali sono i corridoi obbligatori per evitare scontri tra i flussi?. Chi dovrà subire i maggiori disagi per la chiusura delle strade?.? In Breve Percorsi separati per tifosi Lazio a Ponte Milvio e Roma a Piazza Lauro de Bosis.. Tavoli tecnici di sicurezza tenuti il 14 maggio in sede di Comitato provinciale.. Roma punta alla Champions League mentre la Lazio di Sarri punta sull'orgoglio.. Accesso allo Stadio Olimpico previsto per cinquantamila tifosi già dalle ore 9:30.. Roma affronta una domenica 17 maggio di complessità logistica senza precedenti, con il derby tra Roma e Lazio fissato alle ore 12:00 e la finale degli Internazionali di tennis che vedrà Jannik Sinner protagonista alle 17:00. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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