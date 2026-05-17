Roma-Lazio Rovella a contatto con Celik | Gasperini chiede rigore

Durante il derby tra Roma e Lazio, disputato domenica 17 maggio, sono stati alcuni episodi arbitrali a suscitare proteste da parte dei giocatori. In particolare, Rovella è stato coinvolto in un contatto con Celik, che ha portato a un'azione contestata. L'allenatore della squadra di casa ha chiesto un calcio di rigore per una possibile irregolarità, mentre la partita si è svolta in un momento cruciale per la corsa alla qualificazione in Champions League.

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(Adnkronos) – Proteste in Roma-Lazio. Oggi, domenica 17 maggio, i giallorossi hanno sfidato i biancocelesti nel derby della penultima giornata di Serie A, in una partita decisiva per la corsa alla Champions League e condizionata anche da qualche episodio arbitrale. Dopo il gol annullato a Dia per fuorigioco nel primo tempo, la squadra di Gasperini. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Calciomercato Roma, rinnovo Celik: riparte la trattativa con GasperiniIn una fase di profonda ristrutturazione della rosa, la Roma potrebbe ritrovare una certezza inaspettata nel reparto difensivo proprio dove sembrava... Leggi anche: Fiorentina-Lazio, contatto Noslin-Mandragora in area: era rigore? 70' #RomaLazio 2-0 ROSSO PER ROVELLA E WESLEY #ASRoma #RomanewsEU x.com Nicolo Rovella (Lazio) & Wesley Franca (Roma) straight red card 71' reddit LIVE Roma-Lazio 1-0: giallorossi in controllo, Sarri inserisce Maldini e Dele-BashiruGiallorossi a caccia del piazzamento che vale la Champions, Lazio che dopo aver perso la finale di Coppa Italia ha esaurito tutti gli obiettivi stagionali. gazzetta.it Roma-Lazio, rissa in campo: espulsi Wesley e RovellaNel corso del secondo tempo si sono accese le scintille nell'area di rigore giallorossa dopo una palla salvata da Mancini ... ilromanista.eu