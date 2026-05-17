Roma-Lazio Rovella a contatto con Celik | Gasperini chiede rigore
Durante il derby tra Roma e Lazio, disputato domenica 17 maggio, sono stati alcuni episodi arbitrali a suscitare proteste da parte dei giocatori. In particolare, Rovella è stato coinvolto in un contatto con Celik, che ha portato a un'azione contestata. L'allenatore della squadra di casa ha chiesto un calcio di rigore per una possibile irregolarità, mentre la partita si è svolta in un momento cruciale per la corsa alla qualificazione in Champions League.
(Adnkronos) – Proteste in Roma-Lazio. Oggi, domenica 17 maggio, i giallorossi hanno sfidato i biancocelesti nel derby della penultima giornata di Serie A, in una partita decisiva per la corsa alla Champions League e condizionata anche da qualche episodio arbitrale. Dopo il gol annullato a Dia per fuorigioco nel primo tempo, la squadra di Gasperini. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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