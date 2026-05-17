Roma-Lazio Mancini protagonista e Gasperini si sfoga sotto la Sud

Nella partita tra Roma e Lazio, l’allenatore della Roma ha avuto un ruolo centrale, mentre l’allenatore della Lazio si è sfogato sotto la curva sud. La gara ha visto la squadra giallorossa riprendersi il quarto posto, che aveva perso e poi ritrovato, anche grazie alla sconfitta casalinga della Juventus contro la Fiorentina per 0-2. La partita si è conclusa con momenti di tensione e un’attenzione particolare sull’andamento delle due formazioni in classifica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Una gara che restituisce alla Roma quel quarto posto prima perso e poi riacciuffato anche grazie alla sconfitta casalinga subita dalla Juventus contro la Fiorentina per 0-2. La doppietta di un Gianluca Mancini sempre più leader libera la strada alla gioia di Gian Piero Gasperini che sotto la Sud abbraccia la tifoseria giallorossa. Manca solo una gara per la gioia europea, una gara che ha bisogno di raccontare di altre 3 punti necessari a blindare una posizione di classifica che in questo momento significa Champions League. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AS Roma (@officialasroma) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AS Roma (@officialasroma) L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Live ROMA-CREMONESE - SERIE A Sullo stesso argomento PAGELLE E TABELLINO Roma-Lazio 2-0: Mancini regala lo sprint Champions a GasperiniLa Roma batte la Lazio nel derby della capitale, valevole per la 37esima e penultima giornata di campionato. Roma, Mancini titolare a Parma: Gasperini sfida la diffidaLa Roma si presenta al Tardini di Parma senza fare calcoli, affidandosi ancora una volta al suo uomo simbolo in difesa: Gianluca Mancini. #culturaaroma - Results on X | Live Posts & Updates x.com Roma-Lazio 2-0, Mancini doppietta che può valere la ChampionsLa Roma fa suo il derby della Capitale e fa uno scatto forse decisivo per il ritorno in Champions League. Grazie al concomitante ko interno della Juve contro ... lapresse.it Roma-Lazio 2-0, gol e highlights: una doppietta di Mancini di testa decide il derbyLeggi su Sky Sport l'articolo Roma-Lazio 2-0, gol e highlights: una doppietta di Mancini di testa decide il derby ... sport.sky.it