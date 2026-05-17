Roma-Lazio le pagelle | Mancini da impazzire 8 Rovella disastroso 4
Nella sfida tra Roma e Lazio, le valutazioni individuali dei giocatori mostrano performance diverse. Il tecnico della Roma riceve un voto molto alto, mentre il centrocampista della Lazio viene valutato con un punteggio molto basso. Tra i giocatori che si sono distinti, ci sono quelli che hanno mostrato qualità tecniche e personalità, mentre altri hanno avuto difficoltà nel ruolo assegnato. La partita ha evidenziato anche alcune lacune difensive e momenti di buona intesa tra i calciatori in campo.
Dybala fa rima con qualità, Cristante è ovunque, Hermoso ed El Aynaoui hanno personalità. Marusic e Gila in costante sofferenza . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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