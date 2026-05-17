Roma-Lazio il pronostico | Gasp per la Champions Sarri per salvare la stagione
Allo stadio Olimpico si affrontano Roma e Lazio in una sfida che potrebbe influenzare le loro prospettive europee e di salvezza. La partita era originariamente programmata come un classico derby, ma ha assunto un peso maggiore a causa delle posizioni in classifica delle due squadre. La Lazio cerca di consolidare il quarto posto in classifica, mentre la Roma punta a mantenere le ambizioni di qualificazione in Champions League. Entrambe le squadre scendono in campo con obiettivi chiari e motivazioni diverse.
Allo stadio Olimpico si gioca la partita che ha determinato lo spostamento di quasi tutta la giornata di campionato: i giallorossi puntano il quarto posto In ballo c'è la Champions della Roma allo stadio Olimpico, nel derby che ha determinato poi tutto lo spostamento della 37ª giornata a causa della concomitanza con la finale degli Internazionali d'Italia di tennis. E si gioca praticamente tutto Gasperini, che al contrario di Sarri ha un obiettivo: il quarto posto. Scopriamo pronostico e quote di Roma-Lazio in programma domenica 17 maggio alle ore 12. La Roma, dunque, è arrivata alla penultima giornata di campionato in piena volata Champions, favorita dal clamoroso ribaltone celebrato al Tardini di Parma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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