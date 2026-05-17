Roma-Lazio espulsi Rovella e Wesley per rissa | cos’è successo all’Olimpico

Durante il derby tra Roma e Lazio, giocato domenica 17 maggio all’Olimpico, sono stati espulsi Nicolò Rovella e Wesley. La partita, valida per la penultima giornata di Serie A, ha visto alcuni episodi che hanno coinvolto i due giocatori e hanno portato alla loro uscita dal campo. La gara si è svolta sotto l’attenzione anche degli arbitri, con alcune decisioni che hanno influenzato il corso del match. La tensione tra le due squadre si è manifestata anche attraverso i comportamenti dei singoli calciatori.

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