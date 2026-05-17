Roma Lazio cambio forzato per Gasperini | infortunio muscolare per Ndicka

Durante il derby tra Roma e Lazio, l'allenatore della Roma ha dovuto effettuare un cambio forzato a causa di un infortunio muscolare occorso a uno dei difensori. La partita si è svolta nella 37ª giornata di Serie A e l'infortunio ha coinvolto il difensore, che ha abbandonato il campo dopo aver accusato dolore muscolare. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulla durata del recupero o sulla gravità del problema.

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