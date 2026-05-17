Roma-Lazio 2-0 pagelle | Mancini 8 doppietta che può valere la Champions Furlanetto 6,5 l' unico che si salva tra i ragazzi di Sarri

Nella partita tra Roma e Lazio, la squadra di casa ha vinto 2-0 grazie a una doppietta di Mancini, che ha segnato entrambi i gol. Il difensore ha ottenuto un voto di 8 nelle pagelle e la sua prestazione potrebbe contribuire al raggiungimento di un posto in Champions League per la Roma. Tra i giocatori della Lazio, Furlanetto ha ricevuto un voto di 6,5 ed è stato l’unico della sua squadra a distinguersi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La Roma si aggiudica 2-0 il derby contro la Lazio grazie alla doppietta di Gianluca Mancini che per il momento regalerebbe ai giallorossi il posto in Champions League. La squadra di Gasperini sale a quota 70 punti, trascinata da uno dei suoi giocatori simbolo che segna due reti fotocopia di testa dagli sviluppi di calcio d'angolo, uno nel primo tempo e uno nel secondo. Nel finale una rissa tra Rovella e Wesley porta a due espulsioni. Una vittoria che permette alla squadra di Gasperini di avere il destino della Champions nelle proprie mani, grazie anche alla sconfitta della Juventus. Basterà una vittoria nell'ultima giornata contro il Verona per garantirsi il posto in Champions League per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Roma-Lazio 2-0, pagelle: Mancini (8) doppietta che può valere la Champions, Furlanetto (6,5) l'unico che si salva tra i ragazzi di Sarri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Roma-Napoli 0-1: gol e highlights | Serie A Sullo stesso argomento Roma-Lazio 2-0, Mancini doppietta che può valere la ChampionsLa Roma fa suo il derby della Capitale e fa uno scatto forse decisivo per il ritorno in Champions League. Roma-Lazio 2-0: Mancini show nel derby, la doppietta del difensore profuma di ChampionsRoma 17 maggio 2026 – Due gol identici, stessa situazione, stesso marcatore e la Roma ora sente il profumo della Champions League davvero da vicino. 95' #RomaLazio 2-0 LA ROMA VINCE IL DERBY, GRAZIE ALLA DOPPIETTA DI GIANLUCA MANCINI. Ora i giallorossi sono quarti a pari merito con il Milan #ASRoma #RomanewsEU x.com The Lega Serie A and the Prefecture of Rome have reached an agreement: the Roma-Lazio derby, Genoa-Milan, and al the other matches of the teams involved in the Champions League race willl be played on Sunday at 12:00. reddit Roma-Lazio 2-0, Mancini doppietta che può valere la ChampionsLa Roma fa suo il derby della Capitale e fa uno scatto forse decisivo per il ritorno in Champions League. Grazie al concomitante ko interno della Juve contro ... lapresse.it Roma-Lazio 2-0, gol e highlights: una doppietta di Mancini di testa decide il derbyLeggi su Sky Sport l'articolo Roma-Lazio 2-0, gol e highlights: una doppietta di Mancini di testa decide il derby ... sport.sky.it