Roma FISPES presenta la nuova maglia della Nazionale italiana di atletica paralimpica
Nell'Auditorium dell'Ara Pacis si è tenuta la presentazione della nuova maglia della Nazionale italiana di atletica paralimpica. La divisa azzurra è stata svelata in presenza di rappresentanti dell'associazione e di UniCredit, che ha annunciato il proprio ruolo come nuovo sponsor ufficiale della maglia. L'evento ha visto la partecipazione di atleti e addetti ai lavori, che hanno potuto osservare da vicino il nuovo design e i dettagli della divisa.
All’Auditorium dell'Ara Pacis è stata svelata la nuova divisa azzurra della FISPES. La novità più importante riguarda l’ingresso di UniCredit come sponsor di maglia. Tra gli interventi, quelli di Alessandro Onorato, Marco Giunio De Sanctis e Mariano Salvatore Roma si veste d’azzurro. Nella suggestiva cornice dell’Auditorium dell’Ara Pacis, laFISPESha presentato lanuova maglia della Nazionale italiana di atletica paralimpicanel corso dell’evento“Unveiling Excellence”. A condurre la conferenza è stata la giornalistaSimona Rolandi. Ad aprire l’incontro i saluti istituzionali dell’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato e del presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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