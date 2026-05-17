A Roma, il derby si gioca alle ore 12 all’Olimpico, dopo giorni di discussioni sull’orario. Le autorità hanno predisposto misure di sicurezza per l’evento, che si svolge in un momento insolito per le partite di calcio nella capitale. Parallelamente, si tengono gli Internazionali di Tennis, evento che coinvolge attualmente vari tennisti di livello internazionale. La città si prepara a vivere due grandi appuntamenti sportivi nello stesso giorno, con l’attenzione puntata sia sul campo di calcio che sui campi da tennis.

Dopo giorni di polemiche sull’orario del derby di Roma fischio d’inizio a mezzogiorno allo Stadio Olimpico. Imponenti le misure di sicurezza per tenere a distanza, come accade per ogni stracittadina, i tifosi di Roma e Lazio. I giallorossi radunati attorno allo storico bar River accanto allo stadio e i laziali a Ponte Milvio. Particolare attenzione per questo match capitolino vista la coincidenza con la finale degli Internazionali di Tennis al Foro Italico lì accanto nel pomeriggio. Sovrapposizione che aveva portato la Prefettura a spostare Roma-Lazio a lunedì sera per poi fare un passo indietro su accordo con la Figc. In campo Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza a gestire la pubblica sicurezza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, derby di mezzogiorno all’Olimpico tra misure di sicurezza e Internazionali di Tennis

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