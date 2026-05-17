Roma 2026 p 9 | Sinner fortezza impenetrabile
Dopo un anno di assenza, Jannik Sinner si è qualificato nuovamente per la finale degli Internazionali d’Italia a Roma. La sua performance si è basata su un sistema di gioco molto solido, che gli ha permesso di superare facilmente gli avversari durante tutto il torneo. La finale sarà la sua seconda partecipazione in questa manifestazione, e si svolgerà sul campo in terra battuta della capitale italiana. La partita conclusiva si svolgerà nei prossimi giorni.
Jannik Sinner torna in finale agli Internazionali d’Italia di Roma dopo 12 mesi grazie ad un sistema di gioco quasi impenetrabile. Il numero 1 del mondo continua a dominare: nella striscia di 33 vittorie nei Masters 1000 ha ottenuto il break già nel primo turno di risposta 13 volte e 9 nel secondo. Numeri impressionanti anche nei finali: ben 30 successi chiusi al primo match point! Solo n 8 sfide Sinner ha perso il servizio. Daniil Medvedev, tra Indian Wells e il Foro Italico, si è dimostrato l’avversaro più ostico per l’azzurro. Sfuma invece la finale tutta italiana: Luciano Darderi mai realmente in partita. Tutta l’analisi e i retroscena... 🔗 Leggi su Oasport.it
Roma 2026 p. 9: Sinner fortezza impenetrabile
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