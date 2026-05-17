Roma 2026 p 9 | Sinner fortezza impenetrabile

Dopo un anno di assenza, Jannik Sinner si è qualificato nuovamente per la finale degli Internazionali d’Italia a Roma. La sua performance si è basata su un sistema di gioco molto solido, che gli ha permesso di superare facilmente gli avversari durante tutto il torneo. La finale sarà la sua seconda partecipazione in questa manifestazione, e si svolgerà sul campo in terra battuta della capitale italiana. La partita conclusiva si svolgerà nei prossimi giorni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui