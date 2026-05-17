Roma 2026 p 10 | Sinner imperatore delle 9 corone

Jannik Sinner ha conquistato tutte le nove tappe dei 1000 del circuito ATP, diventando il primo italiano a riuscirci. Questa impresa è avvenuta sette anni prima rispetto a quanto fatto da un altro noto tennista. Solo alcuni mesi fa, nessuno avrebbe previsto che sarebbe riuscito a portare a casa il Sunshine Double e a vincere tre tornei consecutivi sulla terra battuta. La sua ascesa nel mondo del tennis professionistico ha sorpreso molti appassionati e addetti ai lavori.

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