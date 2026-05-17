Roma 2026 p 10 | Sinner imperatore delle 9 corone
Jannik Sinner ha conquistato tutte le nove tappe dei 1000 del circuito ATP, diventando il primo italiano a riuscirci. Questa impresa è avvenuta sette anni prima rispetto a quanto fatto da un altro noto tennista. Solo alcuni mesi fa, nessuno avrebbe previsto che sarebbe riuscito a portare a casa il Sunshine Double e a vincere tre tornei consecutivi sulla terra battuta. La sua ascesa nel mondo del tennis professionistico ha sorpreso molti appassionati e addetti ai lavori.
Jannik Sinner ha scalato tutti i 9 mille! Sette anni prima di Djokovic. Fino a 3 mesi fa non era neanche immaginabile mettere in bacheca il Sunshine Double e poi il triplete sul rosso. Imprese che aprono nuovi orizzonti, una nuova via nel tennis. Roma è il passaggio alla prossima sfida nei 1000: le 9 corone nello stesso anno. Alla festa partecipa anche il doppio commovente di Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Vi aspettiamo alle 20:30 a TennisMania sul canale YouTube di OA Sport. Scrivete nella chat domande e commeti. Sinner può infilare tutti i 9 Masters 1000? #Sinner #JannikSinner #Tennis #ATP #Djokovic #TennisMania #OASport #Masters1000... 🔗 Leggi su Oasport.it
Roma 2026 p. 10: Sinner imperatore delle 9 corone
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