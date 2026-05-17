Roberto Vecchioni | Assente in TV perché sono stato male mentre guardavo l'Inter non riuscivo più a muovermi

Dopo quattro mesi di assenza, il cantautore e scrittore è tornato nel programma “In altre parole” condotto da Massimo Gramellini. Durante l’intervista, ha spiegato di essere stato assente dalla televisione a causa di un problema di salute, che ha avuto come episodio centrale un momento in cui, mentre guardava una partita di calcio, ha perso la capacità di muoversi. La sua partecipazione è avvenuta in un momento in cui si sentiva meglio e ha condiviso i dettagli di questa esperienza.

Roberto Vecchioni è tornato nel programma In altre parole dopo quattro mesi di assenza. Nello studio di Massimo Gramellini ha confidato cosa è successo. Ha avuto un malore mentre assisteva a una partita dell'Inter in cui la sua squadra del cuore stava perdendo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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