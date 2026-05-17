Nella partita della 37ª giornata di Serie A tra Genoa e Milan, il risultato finale è stato di 1-2. La partita si è giocata in trasferta e ha visto i rossoneri ottenere la vittoria con due gol segnati nel secondo tempo. Il Genoa ha segnato un gol nel primo tempo. Il tabellino completo include i marcatori, i minuti delle reti e le sostituzioni effettuate durante l’incontro. La gara si è conclusa con il Milan in vantaggio per due reti a una.

Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Genoa-Milan 0-0 del 'Ferraris'. GENOA (4-3-1-2): Bijlow; Ellertsson, Marcandalli, Otoa, Vásquez; Amorim (91' Martín), Frendrup, Malinovskyi; Baldanzi (65' Ekhator); Vitinha, Colombo (86' Ekuban). A disposizione: Leali, Sommariva, Doucouré, Klišys, Zätterström, Sabelli, Grossi, Lafont, Masini, Latif Ouedraogo. Allenatore: De Rossi. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (76' De Winter), Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana (69' Ricci), Jashari (86' Loftus-Cheek), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (76' Pulisic), Giménez (69' Füllkrug). A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Vladimirov, Modric, Sardo, Balentien. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Risultati Serie A, Genoa-Milan 1-2: tabellino e marcatori | News

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Milan Genoa 1-1 telecronaca Mauro Suma

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