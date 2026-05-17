Risultati Serie A 2025 26 LIVE | vince la Cremonese il Lecce trionfa allo scadere

Da internews24.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi si sono disputate diverse partite di Serie A, con alcune squadre che sono riuscite a ottenere vittorie importanti. La Cremonese ha ottenuto un successo, mentre il Lecce ha conquistato la vittoria negli ultimi minuti di gioco. Sono stati aggiornati i risultati delle varie gare del campionato italiano, tra cui quelle che coinvolgono anche l’Inter di Cristian Chivu. Le partite sono state trasmesse in diretta, e i risultati sono stati comunicati in tempo reale.

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Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Internews24.com

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