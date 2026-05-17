Riqualificazione ex feltrificio Scotti i residenti tornano all' attacco | È solo nuovo cemento e traffico

I residenti di Villa Azzurra si oppongono alla riqualificazione dell'ex feltrificio Scotti, criticando il progetto edilizio che prevederebbe la costruzione di nuovo cemento e un aumento del traffico nella zona. Secondo loro, l'intervento non si integra con il contesto urbano e la storia del quartiere. La questione riguarda anche le condizioni della viabilità locale, che potrebbe peggiorare con le nuove opere previste. La discussione tra cittadini e amministrazione prosegue senza aver trovato ancora un accordo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui