Riparte in Darsena Fish&DJs il format che unisce musica elettronica e pescato del giorno
Dj set tra onde sonore e groove in vinile, per un’esperienza collettiva che fonde i mestieri del mare con la cultura dei “block party” promuovendo il patrimonio della città e la sostenibilità ambientale. Venerdì 22 maggio (ore 18) al Mercato dei Pescatori della Darsena (calata Simone Vignoso, 1). 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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