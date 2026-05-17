Riparte in Darsena Fish&DJs il format che unisce musica elettronica e pescato del giorno

Da genovatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dj set tra onde sonore e groove in vinile, per un’esperienza collettiva che fonde i mestieri del mare con la cultura dei “block party” promuovendo il patrimonio della città e la sostenibilità ambientale. Venerdì 22 maggio (ore 18) al Mercato dei Pescatori della Darsena (calata Simone Vignoso, 1). 🔗 Leggi su Genovatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Anticipazioni The Voice Generations, Antonella Clerici torna con il format che unisce musica e affettiTorna su Rai1 uno dei programmi più amati dal pubblico televisivo, ovvero The Voice Generations, lo spin-off del celebre talent che mette al...

A Roma debutta BBQ & Brew Affair: il format che unisce birra e cucina BBQIl profumo della brace incontra quello del luppolo in un nuovo format destinato a far parlare gli amanti del gusto.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web