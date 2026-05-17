Rincari di carburanti energia e spesa | Reggio Calabria è al primo posto tra le città italiane
A Reggio Calabria i prezzi di carburanti, energia e spesa sono risultati i più alti tra le città italiane, secondo un'analisi condotta dall’Unione Nazionale Consumatori. Lo studio si basa sui dati di aprile forniti dall’Istat, che mostrano rincari significativi in diversi settori rispetto alle altre località del paese. La classifica tiene conto dell’inflazione territoriale, evidenziando come l’aumento dei costi abbia coinvolto vari aspetti della vita quotidiana dei residenti.
Costo dell'energia, trasporto e carburanti, carrello della spesa. L'Unc ha stilato la classifica delle città più care d'Italia analizzando i dati territoriali dell'inflazione di aprile di Istat. L'inflazione più elevata d'Italia si registra alle nostre latitudini. Al primo posto Cosenza ex aequo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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