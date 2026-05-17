Rilancio urbano con ’Pop Up’

L’amministrazione comunale ha avviato un progetto chiamato ‘Pop Up Città di Chiusi’ con l’obiettivo di rivitalizzare il centro storico e contrastare la diminuzione di attività commerciali. L’iniziativa è partita come un esperimento temporaneo, ma ha già mostrato segnali di un possibile modello stabile di rigenerazione urbana. La strategia prevede l’installazione di spazi temporanei che favoriscono l’occupazione commerciale e attirano visitatori nella zona centrale della città.

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Da esperimento temporaneo a modello di rigenerazione urbana strutturato. È la parabola di ’Pop Up Città di Chiusi’, l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale per contrastare la desertificazione commerciale e restituire vitalità al centro storico. Un progetto che, dati alla mano, ha saputo attirare l’attenzione della stessa Regione come buona pratica replicabile. L’avventura ha preso il via nel maggio del 2025 con una formula semplice, ma efficace: mappare i locali commerciali sfitti e inutilizzati tra via Porsenna, via Baldetti e aree limitrofe, per riaprirli concedendoli in comodato d’uso gratuito a commercianti, artigiani, associazioni e creativi del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rilancio urbano con ’Pop Up’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 10 Years of Chaos... Here's the New Plan for the channel (Honest 2026 Relaunch) Sullo stesso argomento Bardolino: 13 milioni per il rilancio urbano a costo zero per i residentiL’amministrazione di Bardolino ha pianificato un piano di riqualificazione territoriale da 13 milioni di euro per trasformare il volto del centro e... Pizza punta al rilancio: un laboratorio urbano per la cittàNello Pizza, candidato sindaco sostenuto dal Partito Democratico, ha delineato questa mattina a Via Tagliamento la visione politica per la città in...