Le Hawaii hanno avviato un progetto sperimentale che prevede l’utilizzo di rifiuti plastici trasformati in asfalto per la realizzazione di strade. Questa iniziativa mira a ridurre la quantità di plastica da smaltire e a trovare una soluzione alternativa alle tecniche tradizionali di gestione dei rifiuti. Il procedimento consiste nel processare i materiali plastici e incorporarli nel manto stradale, con l’obiettivo di rendere le strade più sostenibili. La sperimentazione sta coinvolgendo diverse aree dell’arcipelago.

Le Hawaii stanno sperimentando una soluzione innovativa per affrontare uno dei problemi più complessi delle economie insulari: la gestione dei rifiuti plastici. Invece di esportare, incenerire o accumulare i materiali in discarica, ricercatori e istituzioni stanno trasformando reti da pesca abbandonate e plastica domestica in pavimentazione stradale. Il progetto nasce all’interno del Center for Marine Debris Research e coinvolge il Dipartimento dei Trasporti delle Hawaii, con l’obiettivo di integrare gli scarti plastici nei materiali utilizzati per costruire e mantenere le strade. La sfida è particolarmente importante nel contesto... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Rifiuti plastici trasformati in asfalto: il test delle Hawaii per strade più sostenibili

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Il Po 'affoga' nei rifiuti plasticiAGI - Ogni anno tonnellate di rifiuti plastici vengono trasportate lungo gli alvei dei fiumi, accumulandosi sulle sponde e raggiungendo il mare:...

Leggi anche: Lavori di rifacimento dell'asfalto: ecco l'elenco delle strade chiuse

Parkinson, un farmaco ottenuto dai rifiuti di plasticaCome spiega il magazine specializzato, dunque, un team di ricercatori della University of Edinburgh è riuscito a mettere a punto una procedura che consente di convertire alcuni rifiuti di plastica in ... dilei.it

Prysmian e Versalis (Eni) danno nuova vita ai rifiuti plastici dei cavi: una partnership che rivoluziona il settoreDa rifiuto a risorsa: Prysmian e Versalis trasformano i cavi dismessi in nuovi materiali ad alte prestazioni, dando vita a una vera e propria rivoluzione circolare nel settore energetico. L’azienda ... milanofinanza.it