Rieti ditta denuncia | sottratti 160 metri cubi di legname comunale

Da ameve.eu 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ditta di Rieti ha presentato denuncia dopo aver scoperto che 160 metri cubi di legname comunale erano stati asportati senza comunicazioni ufficiali. La vicenda riguarda il furto di materiale legnoso proveniente da terreni pubblici, di cui non vi sarebbe stata autorizzazione o segnalazione da parte delle autorità competenti. Attualmente, sono in corso indagini per chiarire le modalità con cui è stato possibile effettuare il prelievo e per verificare eventuali responsabilità. Le sanzioni previste per il legale rappresentante della ditta potrebbero includere sanzioni penali e amministrative.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Punti chiave Come è stato possibile asportare 160 metri cubi senza comunicazioni ufficiali?. Quali sono le sanzioni previste per il legale rappresentante della ditta?. Cosa ha scoperto il nucleo di Rocca Sinibalda nel bosco privato?. Perché i tagli illegali mettono a rischio la stabilità del territorio?.? In Breve Denuncia per appropriazione indebita con rischio reclusione da due a cinque anni.. Sanzione di 1.700 euro e sequestro di 300 quintali di legname a Rocca Sinibalda.. Tagli illegali in bosco privato sanzionati dal Nucleo di Rocca Sinibalda.. Violazioni forestali minacciano biodiversità e stabilità del suolo nel territorio di Rieti.. I Carabinieri Forestali hanno denunciato il legale rappresentante di una ditta del settore legname a Petrella Salto per aver sottratto 160 metri cubi di legname appartenenti al Comune. 🔗 Leggi su Ameve.eu

rieti ditta denuncia sottratti 160 metri cubi di legname comunale
© Ameve.eu - Rieti, ditta denuncia: sottratti 160 metri cubi di legname comunale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Dighe in crisi: 160 milioni di metri cubi persi tra fango e detritiaffronta una gestione idrica complessa nonostante le precipitazioni degli ultimi mesi, con la capacità utile degli invasi che si attesta a circa 370...

Leggi anche: Occhito: settanta milioni di metri cubi di acqua in tre giorni E dal Liscione vengono buttati cinquecento metri cubi al minuto e

rieti ditta denuncia sottrattiRieti, taglia il legname senza autorizzazione: denunciato dai carabinieri forestaliRIETI - Intensificati su tutto il territorio di competenza i controlli mirati alla verifica della regolarità delle utilizzazioni boschive da parte dei Reparti dipendenti dal ... ilmessaggero.it

rieti ditta denuncia sottrattiRieti, gestione dei rifiuti: una denuncia dai carabinieri forestaliRIETI - Nell’ambito di una mirata attività ispettiva, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Leonessa, congiuntamente al Nipaaf (Nucleo Investigativo di ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web