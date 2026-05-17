Rieti ditta denuncia | sottratti 160 metri cubi di legname comunale
Una ditta di Rieti ha presentato denuncia dopo aver scoperto che 160 metri cubi di legname comunale erano stati asportati senza comunicazioni ufficiali. La vicenda riguarda il furto di materiale legnoso proveniente da terreni pubblici, di cui non vi sarebbe stata autorizzazione o segnalazione da parte delle autorità competenti. Attualmente, sono in corso indagini per chiarire le modalità con cui è stato possibile effettuare il prelievo e per verificare eventuali responsabilità. Le sanzioni previste per il legale rappresentante della ditta potrebbero includere sanzioni penali e amministrative.
? Punti chiave Come è stato possibile asportare 160 metri cubi senza comunicazioni ufficiali?. Quali sono le sanzioni previste per il legale rappresentante della ditta?. Cosa ha scoperto il nucleo di Rocca Sinibalda nel bosco privato?. Perché i tagli illegali mettono a rischio la stabilità del territorio?.? In Breve Denuncia per appropriazione indebita con rischio reclusione da due a cinque anni.. Sanzione di 1.700 euro e sequestro di 300 quintali di legname a Rocca Sinibalda.. Tagli illegali in bosco privato sanzionati dal Nucleo di Rocca Sinibalda.. Violazioni forestali minacciano biodiversità e stabilità del suolo nel territorio di Rieti.. I Carabinieri Forestali hanno denunciato il legale rappresentante di una ditta del settore legname a Petrella Salto per aver sottratto 160 metri cubi di legname appartenenti al Comune. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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