Rieti ditta denuncia | sottratti 160 metri cubi di legname comunale

Una ditta di Rieti ha presentato denuncia dopo aver scoperto che 160 metri cubi di legname comunale erano stati asportati senza comunicazioni ufficiali. La vicenda riguarda il furto di materiale legnoso proveniente da terreni pubblici, di cui non vi sarebbe stata autorizzazione o segnalazione da parte delle autorità competenti. Attualmente, sono in corso indagini per chiarire le modalità con cui è stato possibile effettuare il prelievo e per verificare eventuali responsabilità. Le sanzioni previste per il legale rappresentante della ditta potrebbero includere sanzioni penali e amministrative.

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