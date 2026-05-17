Richiamato lotto di uva sultanina Solo Sano | ocratossina oltre i limiti Il Ministero | Non mangiatela

Da fanpage.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato disposto il ritiro di un lotto di uva sultanina marchiata “Solo Sano” a causa di un livello di ocratossina A superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente. Il Ministero della Salute ha raccomandato di non consumare il prodotto e ha comunicato che si sta procedendo con le verifiche necessarie. La segnalazione riguarda esclusivamente il lotto interessato, mentre altri lotti della stessa marca non sono stati coinvolti. Nessuna informazione è stata fornita sui possibili rischi per la salute.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Richiamato un lotto di uva sultanina “Solo Sano” per presenza di ocratossina A oltre i limiti consentiti. Il prodotto, venduto in confezioni da 250 grammi, potrebbe causare disturbi gastrointestinali. Il Ministero della Salute invita i consumatori a non consumarlo e restituirlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

A wealthy CEO donates an abandoned house to a poor girl – a new life begins from there.

Video A wealthy CEO donates an abandoned house to a poor girl – a new life begins from there.

Sullo stesso argomento

Sesamo nero tostato richiamato per presenza di aflatossina B1 oltre i limiti: avviso del Ministero della saluteCome spiega L'Efsa, l'autorità Europea per la sicurezza alimentare, l'aflatossina B1 è una delle micotossine più potenti in termini di genotossicità...

Salame nostrano richiamato per rischio Listeria monocytogenes, il Ministero: “Non mangiatelo”Richiamato un lotto di salame nostrano a marchio “La Vecje Salumerie snc” per “presenza di Listeria monocytogenes”, si legge sul sito del Ministero...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web