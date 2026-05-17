Richiamato lotto di uva sultanina Solo Sano | ocratossina oltre i limiti Il Ministero | Non mangiatela

È stato disposto il ritiro di un lotto di uva sultanina marchiata “Solo Sano” a causa di un livello di ocratossina A superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente. Il Ministero della Salute ha raccomandato di non consumare il prodotto e ha comunicato che si sta procedendo con le verifiche necessarie. La segnalazione riguarda esclusivamente il lotto interessato, mentre altri lotti della stessa marca non sono stati coinvolti. Nessuna informazione è stata fornita sui possibili rischi per la salute.

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