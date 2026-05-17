Revocati i domiciliari a Enrico Tiero | il consigliere di FdI accusato di corruzione torna alla Pisana

Il tribunale del Riesame di Roma ha deciso di revocare i domiciliari a un consigliere regionale di Fratelli d’Italia, coinvolto in un’indagine per corruzione condotta dalla procura di Latina. L’indagato, che era sottoposto a restrizioni domiciliari, torna ora a partecipare regolarmente alle attività legislative presso la sede regionale. La decisione è stata presa dopo aver esaminato le motivazioni presentate in sede di ricorso, che hanno portato alla revoca delle misure restrittive precedenti.

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