Renault 4 JP4x4 Concept | com' è fatta la nuova beach buggy elettrica

Il nuovo modello, chiamato Renault 4 JP4x4 Concept, è una beach buggy elettrica derivata dalla Renault 4 E-Tech. La vettura presenta una carrozzeria compatta con linee squadrate e elementi stilistici ispirati ai veicoli da spiaggia. La configurazione del motore è elettrica e la batteria si integra all’interno del telaio. La vettura combina caratteristiche di un pick-up e di un veicolo aperto, con un’altezza da terra aumentata e ruote di grandi dimensioni. La produzione del modello è ancora in fase di sviluppo.

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Renault amplia ulteriormente la gamma di auto uniche sviluppate sulla base della Renault 4 E-Tech: dopo Fl4wer Power, Savane 4x4, Vision 4Rescue, e Plein Sud, la Casa della Losanga presenterà un nuovo concept in anteprima mondiale il prossimo 18 maggio allo stand Renault dell'edizione 2026 del Roland Garros. Si tratta della Renault 4 JP4x4 Concept, una rivisitazione che fonde in un unico modello le versioni della Renault 4 originale Plein Air del 1969 e JP4 del 1981, modello cabriolet a cui il nome rende direttamente omaggio. Come dichiarato da Jean-Philippe Salar, Direttore Design Avanzato di Renault: "A metà strada tra pick-up e beach buggy, Renault 4 JP4x4 Concept è stata progettata senza confini tra l'esterno e l'abitacolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Renault 4 JP4x4 Concept: com'è fatta la nuova beach buggy elettrica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Renault 4 JP4x4 Concept, debutto mondiale al Roland-Garros per la “beach buggy” elettrica – FOTO‹ › 1 / 6 renault 4 JP4x4 concept ‹ › 2 / 6 renault 4 JP4x4 concept ‹ › 3 / 6 renault 4 JP4x4 concept ‹ › 4 / 6 renault 4 JP4x4 concept ‹ › 5 / 6... Nuova Renault 4 JP4x4: torna la cabrio da spiaggia?Renault svela un nuovo concept della Renault 4: si chiama JP4x4 Concept, è una “crossover da spiaggia” con trazione integrale elettrica e debutta in... Renault 4 JP4x4 Concept: la R4 elettrica diventa una spiaggina 4×4Renault 4 JP4x4 Concept debutta al Roland-Garros: spiaggina elettrica 4x4 con design open-air e trazione integrale per l’uso estivo. newsauto.it Renault 4 JP4x4, la concept car che esalta il mito della spiaggina x.com Renault 4 JP4x4 Concept: la versione Adventure in spiaggia della Renault 4 fa il suo debutto globale a Roland-Garros 2026 reddit Renault svela la 4 JP4x4 Concept, la beach buggy elettrica debutta ai Roland-GarrosRenault presenta la nuova Renault 4 JP4x4 Concept, showcar ispirata alle iconiche versioni Plein Air e JP4 della storica Renault 4, che farà il suo debutto mondiale al torneo di Roland-Garros 2026. (A ... ansa.it