Renault 4 JP4x4 Concept | com' è fatta la nuova beach buggy elettrica
Il nuovo modello, chiamato Renault 4 JP4x4 Concept, è una beach buggy elettrica derivata dalla Renault 4 E-Tech. La vettura presenta una carrozzeria compatta con linee squadrate e elementi stilistici ispirati ai veicoli da spiaggia. La configurazione del motore è elettrica e la batteria si integra all’interno del telaio. La vettura combina caratteristiche di un pick-up e di un veicolo aperto, con un’altezza da terra aumentata e ruote di grandi dimensioni. La produzione del modello è ancora in fase di sviluppo.
Renault amplia ulteriormente la gamma di auto uniche sviluppate sulla base della Renault 4 E-Tech: dopo Fl4wer Power, Savane 4x4, Vision 4Rescue, e Plein Sud, la Casa della Losanga presenterà un nuovo concept in anteprima mondiale il prossimo 18 maggio allo stand Renault dell'edizione 2026 del Roland Garros. Si tratta della Renault 4 JP4x4 Concept, una rivisitazione che fonde in un unico modello le versioni della Renault 4 originale Plein Air del 1969 e JP4 del 1981, modello cabriolet a cui il nome rende direttamente omaggio. Come dichiarato da Jean-Philippe Salar, Direttore Design Avanzato di Renault: "A metà strada tra pick-up e beach buggy, Renault 4 JP4x4 Concept è stata progettata senza confini tra l'esterno e l'abitacolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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