Una rappresentante regionale del Partito Democratico ha deciso di assegnare a un centro di assistenza di Ancona un riconoscimento ufficiale, considerandolo meritevole di una benemerenza. La consigliera ha scelto questa associazione come destinataria del suo unico riconoscimento disponibile, assegnandogli un attestato di merito. La decisione si inserisce nell’ambito di un’assegnazione di riconoscimenti che ogni consigliere può concedere a un’unica realtà del proprio territorio.

Encomio regionale per il Centro H. La consigliera regionale del PD Valeria Mancinelli ha scelto l’associazione anconetana per assegnare la sua unica benemerenza — ogni consigliere ne ha a disposizione una sola, da assegnare alla realtà più meritevole del proprio territorio. "Non è stata una scelta semplice", ha dichiarato Mancinelli, "perché nel nostro territorio esistono tante esperienze di grande valore. Alla fine, ho deciso di indicare il Centro H". Il Centro H nasce il 13 marzo 1988 da un’idea di un gruppo di giovani medici e terapisti geriatrici, insieme a don Eugenio Del Bello e a Rita Carbonari. L’intuizione era semplice e urgente:... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Regione "Il centro H merita la benemerenza"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

A Pierluigi Magnaschi la benemerenza civica "Piacenza Primogenita"Si è riunita l’8 aprile la Commissione chiamata, come da Regolamento comunale, a valutare le candidature pervenute per la benemerenza civica...

Condannato in Tribunale: "Via all’ex comandante la benemerenza di Pavia"Arriverà in Consiglio comunale la delibera di proposta della revoca della benemerenza di San Siro consegnata nel 2022 all’ex comandante del Nucleo...

Mancinelli (Pd) propone l'encomio della Regione al Centro H agli Archi-Borgo Pio. Consigliera regionale dem: Un presidio sociale prezioso #ANSA x.com

Mancinelli (Pd) propone l'encomio della Regione al Centro H agli Archi-Borgo Pio(ANSA) - ANCONA, 16 MAG - Ogni consigliere regionale può proporre un solo soggetto o un'associazione per l'encomio regionale, una benemerenza destinata alle realtà più meritevoli del territorio. Una ... msn.com

Encomio regionale al Centro H. Valeria Mancinelli: Punto di riferimento per la nostra comunità | VideoLa capogruppo del Pd, ai tempi in cui era sindaca di Ancona, riuscì a far riqualificare l'intera struttura grazie alla vittoria di un bando, con il progetto giunto secondo su oltre ottocento ... anconatoday.it