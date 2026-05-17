Reggiano misure alternative fallite | due uomini finiscono in carcere

Due uomini residenti nel territorio del Reggiano sono stati condannati in via definitiva e hanno iniziato a scontare la pena in carcere. Entrambi avevano già usufruito di misure alternative alla detenzione, ma sono stati trovati in violazione delle condizioni stabilite. La nuova condanna riguarda un uomo di 57 anni, che ha visto revocare i benefici concessi, portandolo a finire dietro le sbarre. Le violazioni sono state accertate dalle autorità durante verifiche di routine e controlli sui soggetti sottoposti a misure alternative.

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