Reggiano misure alternative fallite | due uomini finiscono in carcere
Due uomini residenti nel territorio del Reggiano sono stati condannati in via definitiva e hanno iniziato a scontare la pena in carcere. Entrambi avevano già usufruito di misure alternative alla detenzione, ma sono stati trovati in violazione delle condizioni stabilite. La nuova condanna riguarda un uomo di 57 anni, che ha visto revocare i benefici concessi, portandolo a finire dietro le sbarre. Le violazioni sono state accertate dalle autorità durante verifiche di routine e controlli sui soggetti sottoposti a misure alternative.
? Punti chiave Come hanno fatto i due uomini a violare gli affidamenti?. Perché la nuova condanna ha causato il carcere per il cinquantasettenne?. Quali reati hanno portato alla revoca immediata del quarantottenne di Novellara?. Cosa accadrà ora alla gestione della sicurezza nei comuni reggiani?.? In Breve Uomo di 57 anni a Brescello condannato a 6 anni per tentata rapina aggravata.. Quarantottenne di Novellara in carcere per calunnia e guida senza patente.. Residuo pena di 4 anni a Brescello impedisce misure alternative al cinquantasettenne.. Violazioni ai servizi sociali a Novellara causano revoca immediata dell'affidamento.. I carabinieri... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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