Ravenna allarme truffe | l’IA e il web colpiscono imprese e anziani

A Ravenna sono state segnalate diverse truffe che coinvolgono l’uso dell’intelligenza artificiale e del web, colpendo aziende e persone anziane. Le autorità stanno indagando su episodi in cui sistemi di IA sono stati utilizzati per ingannare vittime attraverso false comunicazioni o richieste di denaro. Le truffe si sono concentrate anche su transazioni online, con alcuni soggetti che hanno subito perdite finanziarie significative. La situazione ha portato a un aumento dell’attenzione sulle modalità di difesa contro queste nuove forme di frode digitale.

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? Domande chiave Come può l'intelligenza artificiale manipolare le transazioni online delle imprese?. Quali sono i segnali per riconoscere i nuovi raggiri digitali?. Perché oltre la metà delle vittime decide di non denunciare?. Come si proteggono gli anziani dai nuovi attacchi via smartphone?.? In Breve Settantacinque casi di truffa registrati nel territorio ravennate dall'inizio dell'anno.. Giuliano Ferroni e Marianna Panebarco sottolineano rischi psicologici e sociali per anziani.. Il colonnello Andrea Lachi evidenzia l'uso di IA, e-commerce e homebanking nei raggiri.. Oltre metà delle vittime non denuncia per vergogna o ingiustificata ingenuità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ravenna, allarme truffe: l’IA e il web colpiscono imprese e anziani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roma, allarme truffe: finti vigili colpiscono gli anziani al telefonoUna serie di ingannevoli telefonate sta colpendo diverse zone della capitale, prendendo di mira con particolare insistenza la popolazione più anziana... Truffe online, l’allarme della Polizia: "Sempre più sofisticate, colpiscono giovani e anziani"Dalla sezione cyber sicurezza di Parma: SMS falsi, spoofing e criptovalute tra i raggiri più diffusi. Truffe e raggiri, allarme in crescita: A Ravenna già 75 casi, serve più consapevolezza14Una platea attenta e numerosa ha partecipato all’incontro pubblico Sicurezza e legalità per lo sviluppo del territorio, promosso dalla CNA di Ravenna in collaborazione con il Comando Provinciale d ... ravennawebtv.it Truffe e raggiri: incontro informativo in CNA con i CarabinieriTruffe telefoniche, raggiri porta a porta, frodi informatiche: i fenomeni che mettono a rischio imprese, cittadini e anziani si moltiplicano e si fanno sempre più sofisticati. Per fare il punto e forn ... ravennawebtv.it