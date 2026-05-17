Rancore il ritorno del rapper con il sold out all’Atlantico Live di Roma photogallery

Il rapper Rancore ha ripreso a esibirsi dal vivo con due concerti, uno al Fabrique di Milano e uno all’Atlantico Live di Roma. Dopo aver pubblicato il suo nuovo album, Tarek Da Colorare, il 3 aprile, ha portato sul palco le canzoni del disco. La prima serata all’Atlantico Live si è conclusa con il tutto esaurito, confermando l’interesse dei fan. I concerti sono stati parte di una serie di appuntamenti che segnano il ritorno dell’artista sulla scena live.

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Dopo aver pubblicato il nuovo album, Tarek Da Colorare lo scorso 3 aprile, Rancore è ritornato alla dimensione live con i concerti al Fabrique di Milano ed il doppio appuntamento all’ Atlantico Live di Roma, che nella prima serata di ieri 15 maggio ha registrato il sold out. Dopo aver esplorato le molteplici dimensioni dello Xenoverso, in cui realtà, immaginazione e futuro si intrecciano, Rancore viene catapultato nel grigiore della realtà e compie un nuovo passo nel suo viaggio con Tarek Da Colorare. Dello Xenoverso non rimangono ricordi, ma solo un criptico messaggio. La storia arriva a un punto di rottura. In quel cosmo fatto di visioni, cronache dal futuro e personaggi sospesi tra realtà e immaginazione, il rapper ha spinto il racconto sempre più lontano dai confini del reale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Rancore, il ritorno del rapper con il sold out all’Atlantico Live di Roma (photogallery) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Rancore - Codex Seraphinianus (Lyrics) Sullo stesso argomento Il debutto di Tredici Pietro all’Atlantico Live di Roma (Photogallery)Durante il tour Tredici Pietro riabbraccerà il suo pubblico portando sul palco i brani più rappresentativi del suo repertorio insieme alle tracce... Il ritorno sold out di Fabrizio Moro al Palazzo Dello Sport di Roma (Photogallery)Fabrizio Moro ha dato un assaggio del nuovo tour direttamente dal palco del Palazzo Dello Sport della sua Roma, completamente sold out, dove è... #laterrasottoipiedi - Results on X | Live Posts & Updates x.com Rancore, il ritorno del rapper con il sold out all’Atlantico Live di Roma (photogallery)Dopo aver pubblicato il nuovo album, Tarek Da Colorare lo scorso 3 aprile, Rancore ... msn.com Solo curiosità, voi britannici vi sentite più vicini/simili ai WASP americani o ai vostri vicini latini (Francia, Portogallo e Spagna)? reddit Rancore all’Atlantico di Roma: il ritorno di TarekIeri sera, all’Atlantico di Roma, Rancore torna a suonare dal vivo con Tarek da colorare live. Non solo una data nella sua città, ma una ripartenza dopo anni di silenzio discografico e dopo l’univer ... spettakolo.it