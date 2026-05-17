Raid alla Casa della Cultura | devastata la biblioteca

Da casertanews.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri, la Casa della Cultura ‘Vincenzo Caianello’ di via Tristano ad Aversa è stata oggetto di un nuovo atto di vandalismo. La struttura, situata nell'ex macello comunale, è stata saccheggiata e danneggiata, con la biblioteca del Museo di Storia Militare, già colpita a gennaio, completamente distrutta. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per i rilievi, mentre le autorità hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.

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Saccheggiata la Casa della Cultura ‘Vincenzo Caianello’ di via Tristano ad Aversa.Nuovo raid nella struttura situata nell'ex macello comunale dove i vandali hanno distrutto la biblioteca del Museo di Storia Militare, già vandalizzato lo scorso gennaio. Portati via arredi, porte e termosifoni. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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