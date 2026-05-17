RAI SU EUROVISION | IL RECORD DI ASCOLTI CORONA L’OTTIMA STAGIONE SHOW

La Rai ha annunciato che l’Eurovision Song Contest ha raggiunto un nuovo record di ascolti, consolidando la sua crescita in Italia. L’evento si conferma tra le trasmissioni più viste dell’anno, seconda solo al Festival di Sanremo. La nota ufficiale sottolinea che l’aumento di spettatori si ripete di anno in anno, dimostrando una popolarità crescente del concorso musicale internazionale nel nostro paese. I dati relativi agli ascolti sono stati comunicati dall’emittente pubblica e fanno riferimento alle audience registrate durante la trasmissione.

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