RAI SU EUROVISION | IL RECORD DI ASCOLTI CORONA L’OTTIMA STAGIONE SHOW
La Rai ha annunciato che l’Eurovision Song Contest ha raggiunto un nuovo record di ascolti, consolidando la sua crescita in Italia. L’evento si conferma tra le trasmissioni più viste dell’anno, seconda solo al Festival di Sanremo. La nota ufficiale sottolinea che l’aumento di spettatori si ripete di anno in anno, dimostrando una popolarità crescente del concorso musicale internazionale nel nostro paese. I dati relativi agli ascolti sono stati comunicati dall’emittente pubblica e fanno riferimento alle audience registrate durante la trasmissione.
“ Un nuovo record, anno dopo anno, conferma la crescita dell’Eurovision Song Contest in Italia “. Inizia così la nota ufficiale Rai sugli ascolti dell’evento tv più seguito dopo Sanremo. In numeri: 36% di share e oltre 5 milioni di telespettatori per la serata finale, andata in onda su Rai 1 dalle 21.00 con il commento di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini in diretta dalla Stadthalle di Vienna. Rispetto alla finale dell’edizione 2025 la crescita è stata di oltre +277 mila ascoltatori e di oltre 2 punti percentuali di share. Il risultato della fascia oraria 21.48-25.10 (dalla fine di ESC START a fine programma) è stato di 5,1 milioni con il 39,2%. 🔗 Leggi su Bubinoblog
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