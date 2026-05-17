Radici culturali della discriminazione | come la storia ha costruito la paura del diverso

Da lecceprima.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nonostante in Italia esista una produzione accademica sulle tematiche queer e LGBT+, il libro di Queer. Storia culturale della comunità LGBT+ (Einaudi Storia) di Maya De Leo, docente a contratto di Storia dell'omosessualità dell'Università degli studi di Torino, è il primo testo accademico. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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