Rabiot dopo Genoa-Milan | Siamo stati compatti e sereni Athekame gol pesante

Dopo il match tra Genoa e Milan, il centrocampista rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Milan TV’. Ha commentato la prestazione della squadra, sottolineando che sono stati compatti e sereni durante la partita. Ha anche menzionato un gol importante, definendolo “pesante”. Le sue parole sono arrivate al termine del fischio finale, offrendo una prima analisi dell’andamento del match appena concluso.

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