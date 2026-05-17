Rabiot dopo Genoa-Milan | Siamo stati compatti e sereni Athekame gol pesante

Da pianetamilan.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il match tra Genoa e Milan, il centrocampista rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Milan TV’. Ha commentato la prestazione della squadra, sottolineando che sono stati compatti e sereni durante la partita. Ha anche menzionato un gol importante, definendolo “pesante”. Le sue parole sono arrivate al termine del fischio finale, offrendo una prima analisi dell’andamento del match appena concluso.

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Sulla partita: "L'abbiamo vinta bene, abbiamo fatto bene quello che ultimamente avevamo un po' mollato, ovvero l'essere compatti e uniti. Non c'è più possibilità di sbagliare, questa cosa l'abbiamo capita bene. All'inizio era difficile, ci giocavamo tanto. Loro ci venivano a pressare bene. Ma siamo stati compatti, sereni. Bene nel secondo tempo, abbiamo avuto tante occasioni, potevamo fare anche più gol. Ora testa a domenica". Su molti elementi di questo Milan, anche i più giovani, cresciuti rispetto all'inizio della stagione: "Si è visto anche in questa partita, c'era pressione, non era facile per nessuno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Rabiot dopo Genoa-Milan: “Siamo stati compatti e sereni. Athekame, gol pesante”
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