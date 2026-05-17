La Juventus ha subito una sconfitta casalinga per 2-0 contro la Fiorentina, squadra che sembrava meno motivata alla vigilia. La formazione bianconera ha mostrato limiti nel gioco e nella determinazione, risultando incapace di reagire alla pressione avversaria. La partita si è svolta senza particolari sussulti, con i padroni di casa che non sono riusciti a trovare il modo di impensierire la difesa avversaria. La sconfitta mette in discussione le ambizioni europee della squadra.

La Juventus perde 2-0 in casa contro una Fiorentina che aveva molto meno da chiedere a questa partita. Ed è forse questo il dettaglio più devastante di tutti. Perché non c’è la sensazione della battaglia persa contro una squadra superiore o di una serata storta capitata per caso. C’è invece l’immagine di una squadra svuotata, molle, incapace perfino di proteggere il proprio destino nel momento decisivo della stagione. Mentre Roma e Milan vincono e corrono verso la Champions League, la Juventus si sta lentamente cancellando da sola. E ormai è difficile perfino parlare di sorpresa. Questo crollo non nasce oggi. È la forma definitiva di una lunga agonia tecnica e mentale che va avanti da mesi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Questa Juventus senza anima e senza ferocia ha smesso di meritare la Champions League

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