Perugia ha conquistato la vittoria nella Champions League 2026 di volley maschile, battendo gli avversari nell'ultima partita disputata alla Inalpi Arena. La squadra ha quindi ottenuto un premio in denaro, confermato dalla manifestazione, che viene assegnato alla vincitrice del torneo. La cifra esatta del montepremi per il vincitore non è stata ancora ufficializzata, ma si tratta di un premio consistente rispetto alle altre edizioni. La vittoria rappresenta il primo titolo internazionale per la squadra in questa competizione.

Perugia ha vinto la Champions League 2026 di volley maschile, trionfando alla Inalpi Arena di Torino dopo aver sconfitto con un doppio 3-0 le due formazioni polacche che si erano presentate nel capoluogo piemontese: il PGE Projekt Varsavia in semifinale e l’Aluron Warta Zawiercie nell’atto conclusivo. La formazione umbra ha difeso il titolo conquistato dodici mesi fa e si è confermata Campionessa d’Europa, dopo aver già conquistato lo scudetto e il Mondiale per Club. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti hanno alzato al cielo la coppa più ambita del panorama pallavolistico con pieno merito, regalandosi la grande gioia in chiusura di un’annata agonistica praticamente perfetta (all’appello è mancata soltanto la Coppa Italia, finita nelle mani di Verona). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti soldi guadagna Perugia vincendo la Champions League di volley? Montepremi sfizioso per il bis

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