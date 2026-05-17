Quando il gioco si da furo i McTominay continuano a segnare

Il Napoli ha ottenuto la qualificazione alla Champions League, con Scott McTominay che ha segnato il gol decisivo come già accaduto in passato durante una partita per lo scudetto. La squadra ha concluso la partita con la vittoria, confermando il buon momento di forma. McTominay ha contribuito alla vittoria con un gol importante, ripetendo un episodio che aveva già vissuto in un'altra occasione chiave. La partita si è svolta in un clima di grande tensione e adrenalina.

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Finalmente qualificazione Champions per il Napoli. Ci pensa Scott a chiudere i contri come un anno fa per la gara scudetto. Il suo gol apre il tris contro il Pisa in pieno recupero. Gli azzurri sono trasformati rispetto al Bologna, dominano e segnano nei momenti giusti rischiando solo in una occasione. Hojlund ritrova la rete per 11 gol momentanei in questo campionato. Il jolly e gli inserimenti di Scott McTominay. Nel primo tempo l’inizio gara presenta il copione previsto. Il Pisa si difende con ordine chiudendo gli spazi e il Napoli che prova dalle fasce a trovare l’imbeccata. Nel primo quarto d’ora il ritmo è lento, ci prova Elmas con un paio di inserimenti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Quando il gioco si da furo, i McTominay continuano a segnare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Gli inglesi continuano a mangiarsi le mani per Hojlund, McTominay e i talenti che perdono ogni annoArriva oggi l’ennesimo articolo inglese in cui si mangiano le mani per aver ceduto un altro talento all’estero. Inzaghi fischiato anche quando vince: all’Al Hilal il gioco sparagnino non si perdonaC’è qualcosa di profondamente inzaghiano in quello che è successo venerdì sera a Riad: l’ex allenatore dell’Inter Simone Inzaghi vince, alza un... @SSCNapoli, tris d'assi nel #TOTS di FC26: consegna speciale per #McTominay, #Hojlund e #Lobotka Tre calciatori del Napoli nel Team of The Season di @SerieA di @FC26, il videogioco di calcio più amato al mondo. Scott McTominay, Rasmus Hojlund x.com Napoli, McTominay sempre più centrale: il rinnovo si avvicina e Pisa può diventare la notte della svoltaScott McTominay e il Napoli sembrano destinati a proseguire insieme ancora a lungo. Attorno al centrocampista scozzese cresce la convinzione che il club voglia blindare uno dei giocatori diventati più ... gonfialarete.com [Romano] È tempo di riflessione sui cambiamenti che verranno all'AC Milan. Il club sta valutando vari candidati in vista della finestra di trasferimenti e della prossima stagione, mentre attende l'esito della Champions League. Un nome su cui tenere d'occhio è q reddit McTominay travolto da Ramon, resta a terra: paura Napoli a 4 giornate dalla fineComo-Napoli, al 69' Ramon travolge McTominay: solo giallo per il difensore, ma era diffidato e salterà Verona. Cresce la paura Napoli per uno dei pilastri di Conte. ilnapolista.it