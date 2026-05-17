Qualiano rifiuti abbandonati | nuova segnalazione dei cittadini

A Qualiano, i cittadini hanno segnalato la presenza di rifiuti abbandonati vicino ai contenitori di abiti usati in via Palumbo e via Di Vittorio. Si tratta di nuove segnalazioni riguardanti la presenza di rifiuti lasciati vicino alle aree di raccolta, che continuano a interessare alcune zone della città. La presenza di rifiuti abbandonati vicino ai contenitori è stata segnalata più volte negli ultimi mesi, senza che siano stati adottati interventi risolutivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Qualiano, ancora rifiuti accanto ai contenitori di abiti usati: segnalazioni da via Palumbo e via Di Vittorio. Qualiano, nuovi episodi di abbandono rifiuti. Due nuove segnalazioni da Qualiano, dove continua il fenomeno dei rifiuti abbandonati accanto ai contenitori degli abiti usati. Questa volta a farne le spese sono due diverse aree del territorio, documentate dalle fotografie inviate dai cittadini alla redazione. Si tratta dell’ennesimo episodio che accende i riflettori su una problematica già più volte denunciata nelle ultime settimane. Vestiti lasciati fuori dai contenitori. Nonostante i richiami e gli interventi dell’amministrazione comunale, si ripete una prassi ormai diffusa: gli indumenti vengono lasciati all’esterno dei contenitori invece di essere correttamente conferiti al loro interno. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Qualiano, rifiuti abbandonati: nuova segnalazione dei cittadini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Qualiano, rifiuti abbandonati in via Di Vittorio: nuova segnalazione di degrado urbanoRifiuti abbandonati in via Di Vittorio: sacchi di spazzatura davanti a un’attività commerciale, cresce la protesta dei residenti per il degrado... Qualiano, rifiuti abbandonati in via Campana: cittadini esasperatiNuova segnalazione di rifiuti abbandonati in via Campana, nei pressi del Ponte Surriente: cresce il degrado e aumenta la rabbia dei cittadini Ancora... Stretta contro gli incivili dei rifiuti tra Marano e Qualiano: raffica di multe e denunceProsegue la lotta contro l’abbandono illecito dei rifiuti tra Marano e Qualiano, dove le amministrazioni locali hanno intensificato controlli e attività di monitoraggio ... ilmattino.it Qualiano, rifiuti non ritirati: il sindaco annuncia controlli. Porcelli: Servono sanzioni, così non funzionaNAPOLI (Di Anna Calì) - A Qualiano continua l’emergenza legata ai rifiuti non ritirati. In diverse zone del territorio si registrano sacchetti abbandonati, ... napolivillage.com