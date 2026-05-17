Qualiano rifiuti abbandonati | nuova segnalazione dei cittadini
A Qualiano, i cittadini hanno segnalato la presenza di rifiuti abbandonati vicino ai contenitori di abiti usati in via Palumbo e via Di Vittorio. Si tratta di nuove segnalazioni riguardanti la presenza di rifiuti lasciati vicino alle aree di raccolta, che continuano a interessare alcune zone della città. La presenza di rifiuti abbandonati vicino ai contenitori è stata segnalata più volte negli ultimi mesi, senza che siano stati adottati interventi risolutivi.
Qualiano, ancora rifiuti accanto ai contenitori di abiti usati: segnalazioni da via Palumbo e via Di Vittorio. Qualiano, nuovi episodi di abbandono rifiuti. Due nuove segnalazioni da Qualiano, dove continua il fenomeno dei rifiuti abbandonati accanto ai contenitori degli abiti usati. Questa volta a farne le spese sono due diverse aree del territorio, documentate dalle fotografie inviate dai cittadini alla redazione. Si tratta dell’ennesimo episodio che accende i riflettori su una problematica già più volte denunciata nelle ultime settimane. Vestiti lasciati fuori dai contenitori. Nonostante i richiami e gli interventi dell’amministrazione comunale, si ripete una prassi ormai diffusa: gli indumenti vengono lasciati all’esterno dei contenitori invece di essere correttamente conferiti al loro interno. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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