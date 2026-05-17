Pullman fermo in una curva Studenti salvati

Nella notte, i carabinieri di Orbetello sono intervenuti dopo aver ricevuto una richiesta di aiuto riguardante un pullman fermo in una curva. A bordo del veicolo c’erano circa 49 studenti che rientravano da una gita scolastica. Le forze dell’ordine sono state chiamate a intervenire per garantire la sicurezza dei ragazzi e assistere il veicolo in difficoltà. L’intervento si è svolto senza ulteriori complicazioni, e i giovani sono stati messi in sicurezza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui