Pullman fermo in una curva Studenti salvati
Nella notte, i carabinieri di Orbetello sono intervenuti dopo aver ricevuto una richiesta di aiuto riguardante un pullman fermo in una curva. A bordo del veicolo c’erano circa 49 studenti che rientravano da una gita scolastica. Le forze dell’ordine sono state chiamate a intervenire per garantire la sicurezza dei ragazzi e assistere il veicolo in difficoltà. L’intervento si è svolto senza ulteriori complicazioni, e i giovani sono stati messi in sicurezza.
Notte movimentata per i carabinieri di Orbetello. I militari sono stati attivati per prestare soccorso a un pullman, con a bordo circa 49 ragazzi, di rientro da una gita scolastica. Il veicolo era in movimento sull’Aurelia ma si è dovuto arrestare a causa di un guasto meccanico lungo la statale Aurelia, precisamente in corrispondenza del cantiere della cassa di espansione dell’Albegna, nella frazione di Albinia. La posizione del mezzo, fermo in curva, insieme all’orario notturno e alla conseguente scarsa visibilità, ha creato una certa apprensione tra gli occupanti, vista la situazione di potenziale rischio per la sicurezza della circolazione e per l’incolumità di tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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