Puliamo i quartieri volontari all' opera in zona stazione e al parco Querini

Nel pomeriggio di sabato 16 maggio si è tenuto un evento di “Puliamo i Quartieri” con la partecipazione di cittadini, volontari di Scientology, Peace Brothers e Ripuliamoci Challenge. L'iniziativa si è svolta nelle zone della stazione e del parco Querini, dove i volontari hanno raccolto rifiuti e sistemato le aree pubbliche. Numerosi partecipanti si sono impegnati a contribuire alla pulizia di queste zone in un momento dedicato alla cura dello spazio pubblico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Si è svolto nel pomeriggio di sabato 16 maggio un nuovo appuntamento di “Puliamo i Quartieri”, che ha visto la partecipazione attiva di cittadini, Ministri Volontari di Scientology, Peace Brothers e volontari di Ripuliamoci Challenge, uniti dall’obiettivo comune di rendere ancora più bella la. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Puliamo i quartieri, volontari in azione al Beato OdoricoNuovo appuntamento per i volontari di Puliamo i quartieri, che hanno raccolto i rifiuti nella zona del Beato Odorico. Puliamo i Quartieri in centro a Pordenone: raccolti rifiuti tra parco e stazioneIn un’ora e mezza raccolti plastica, secco, vetro e oggetti abbandonati. Prossimo appuntamento il 23 maggio al parco Baleno. nordest24.it Pordenone, volontari in azione con Puliamo i quartieriPORDENONE - Due ore di pulizia tra piazzali e aree verdi, con cittadini, volontari e una realtà aziendale impegnati contro l’abbandono dei rifiuti. Si è svolto questa mattina, dalle 9 alle 11, un ... nordest24.it