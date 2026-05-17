Un giovane di 28 anni è stato fermato sulla strada statale 195 e trovato in possesso di diverse dosi di droga. Durante il controllo, i carabinieri hanno notato comportamenti sospetti e hanno deciso di approfondire l’ispezione. È stato effettuato un perquisizione del veicolo, che ha portato al ritrovamento delle sostanze stupefacenti nascoste in vari punti dell’auto. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulla modalità di occultamento delle dosi.

? Punti chiave Come ha fatto il conducente a nascondere le dosi?. Cosa ha spinto i carabinieri ad approfondire il controllo?. Perché il giovane era già noto alle forze dell'ordine?. Quando si terrà l'udienza per decidere la sua sorte?.? In Breve Sequestrati 8,7 grammi di cocaina in 12 dosi e 18 grammi di hashish.. Recuperati 235 euro in contanti durante la perquisizione sulla statale 195.. Autorità disposte arresti domiciliari con udienza di convalida prevista per lunedì.. Controllo stradale notturno a Pula evidenzia microcriminalità lungo i flussi viari.. Un ventottenne disoccupato è stato arrestato a Pula dopo un controllo stradale sulla Statale 195, dove i carabinieri hanno scoperto circa 18 grammi di hashish e quasi 9 grammi di cocaina già suddivisi in dosi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pula, fermato sulla 195: trovato un ventottenne con dosi di droga

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