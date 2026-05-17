Provincia di Avellino | corsa a due per la presidenza
Nella giornata di oggi, domenica 17 maggio 2026, si è conclusa la fase di presentazione delle candidature per la carica di presidente della Provincia di Avellino. Al termine di questo periodo, sono state annunciate due candidature in corsa per la leadership dell’ente provinciale. La procedura di raccolta delle candidature si è svolta secondo le regole previste dal calendario elettorale e si è conclusa con la presentazione ufficiale dei nomi dei candidati.
Con la giornata di oggi, domenica 17 maggio 2026, si è conclusa la fase di raccolta delle candidature per l'elezione alla carica di presidente della Provincia di Avellino.L'Ufficio Elettorale della Provincia ha registrato nella giornata odierna una sola nuova candidatura: quella di Fausto Picone. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Parte la corsa alla Provincia, si prova lo schema Avellino
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