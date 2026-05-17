Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Al Festival di Cannes passa in concorso Paper Tiger di James Gray (Ad Astra), un gangster movie intimo e familiare con al centro temi come la colpa, la lealtà, la fratellanza e il tradimento. A interpretare i protagonisti sono Miles Teller, Adam Driver e Scarlett Johansson. Questi ultimi tornano a lavorare insieme, questa volta nei panni di due cognati, a distanza di sette anni da Storia di un matrimonio di Noah Baumbach. E anche in questo caso regalano performance da brividi. Paper Tiger è ambientato negli anni Ottanta a Brighton Beach, ed è la storia di due fratelli, il maggiore Gary Pearl, ex agente di polizia, e Irwin, un ingegnere, che, inseguendo il sogno americano, rimangono invischiati nel pericoloso mondo della mafia russa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Protagonisti Scarlett Johannson e Adam Driver che tornano a lavorare insieme dopo "Storia di un matrimonio"

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Está escena es muy triste

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