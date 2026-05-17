Pronostico e quote Jakub Mensik – Jan-Lennard Struff Amburgo 18-05-2026

Oggi, sul campo centrale di Amburgo, è previsto l’incontro tra Jakub Mensik e Jan-Lennard Struff. La partita dovrebbe iniziare non prima delle 18:00 e rappresenta l’ultimo match in programma sul campo principale della giornata. Entrambi i tennisti sono pronti a scendere in campo e le quote relative alle scommesse sono già disponibili. La sfida si inserisce nel programma di questa giornata di tornei sulla terra battuta.

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Jakub Mensik e Jan-Lennard Struff chiuderanno il programma sul campo centrale con inizio della partita non prima delle ore 18:00. Il classe 2005 ha subito una sconfitta prematura, e a sorpresa, a Roma, perdendo in tre set contro Alexei Popyrin. Aveva però fatto meglio a Madrid, raggiungendo gli ottavi di finale a Madrid, lottando quasi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Jakub Mensik – Jan-Lennard Struff, Amburgo 18-05-2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pronostico e quote Francisco Cerundolo – Alex De Minaur, Amburgo 18-05-2026Francisco Cerundolo e Alex De Minaur apriranno il programma sul campo centrale dell’Am Rothenbaum alle ore 12:00. Pronostico e quote Anna Bondar – Qinwen Zheng, WTA Roma 05-05-2026Anna Bondar e Qinwen Zheng inizieranno la loro sfida di primo turno alle 11:00 del mattino sulla BNP PARIBAS Arena, il nuovo impianto da 7. Tennis: Sinner sconfitto a sorpresa, Mensik vola in semifinale a DohaJannik Sinner e Carlos Alcaraz non si affronteranno in finale, come suggeriva il pronostico, nel torneo Atp 500 di Doha, in Qatar. A sorpresa, l'azzurro n.2 al mondo è stato eliminato nei quarti dal ... ansa.it Sinner-Mensik, per Jannik si avvicina la nuova sfida contro Alcaraz: il pronosticoJannik Sinner non ha avuto grandi problemi per superare gli ottavi del torneo di Doha, dove ha battuto in due set anche l'australiano Popyrin esattamente come aveva fatto con Machac al debutto. E ... gazzetta.it