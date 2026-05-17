Dopo la sconfitta in casa contro la Fiorentina, i tifosi della squadra di calcio hanno iniziato a contestare. La partita si è conclusa con il pubblico che ha rivolto fischi alla squadra e ai giocatori, creando un clima di tensione nello stadio. Prima il freddo esterno e poi le proteste hanno coinvolto i supporter, i quali hanno espresso il loro malumore in modo deciso. La sconfitta ha provocato reazioni immediate da parte dei tifosi presenti, senza lasciare spazio a compromessi.

Gli ultimi dieci minuti di partita nel silenzio e perfino i fischi accennati all'uscita dal campo di Yildiz, il gioiello di famiglia. Il finale di Juve-Fiorentina, prima della contestazione dei tifosi presenti in Curva Sud, si è vissuto in clima surreale. La squadra di Spalletti ha mancato l'occasione più ghiotta a disposizione delle concorrenti per la Champions, contro una squadra salva e senza esigenze di classifica. La Juve si è sfaldata anche stavolta, in casa propria, come nelle ultime occasioni con il Sassuolo e con l'Hellas Verona: l'Allianz Stadium negli anni d'oro degli scudetti era stato un fortino, ora invece appare come uno degli elementi che più indeboliscono il progetto bianconero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Prima il gelo, poi fischi: gli juventini non ci stanno, la contestazione non risparmia nessuno

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