Il prossimo 29 maggio a Codroipo si terrà un incontro dedicato alla prevenzione del tumore al seno, con la partecipazione di un medico specialista. L'evento è aperto a chi desidera approfondire le strategie di prevenzione e si può partecipare con un’offerta libera inviando un messaggio. L’appuntamento vedrà la presenza di un esperto che presenterà le ultime scoperte nel campo della medicina e della prevenzione oncologica, offrendo informazioni e consigli utili alla popolazione.

? Punti chiave Come partecipare all'incontro con offerta libera tramite messaggio?. Chi è l'esperto che porterà la scienza medica a Codroipo?. Perché questo appuntamento nasce dopo il successo di Palmanova?. Dove si trovano le altre esposizioni gratuite in programma?.? In Breve Prenotazione tramite messaggio al numero 347 42 333 56 con offerta libera. Evento organizzato presso la Sala Abaco di Corte Italia a Codroipo. Incontro successivo alla precedente conferenza tenutasi nel comune di Palmanova. Calendario culturale locale include esposizioni a Casa Cavazzini e Fondazione Friuli. Il dottor Alfio Rinaudo terrà una conferenza dedicata alla prevenzione del tumore al seno il prossimo 29 maggio presso la Sala Abaco di Codroipo, situata nella Corte Italia proprio accanto alla libreria Molaro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prevenzione tumore al seno: il dottor Rinaudo a Codroipo il 29 maggio

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