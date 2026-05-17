Presentata la nona edizione di Ecomob evento in programma dal 22 al 24 maggio

È stata annunciata la nona edizione di Ecomob, l’evento che si terrà dal 22 al 24 maggio nel centro di Pescara. La manifestazione si concentra sulla mobilità sostenibile, il turismo attivo e la green economy. La fiera rappresenta la prima grande esposizione dedicata a questi temi nella zona cittadina. Durante i tre giorni, saranno presenti espositori e iniziative legate a settori che promuovono pratiche eco-compatibili e sostenibili.

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