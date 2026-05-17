Premio Nazionale Artigiani in Classe | l’Istituto Trani – Convitto Nazionale T Tasso presenta Costumi d’epoca al passo coi tempi
L’Istituto Trani – Convitto Nazionale T. Tasso di Salerno ha partecipato al Premio Nazionale “Artigiani in Classe”, promosso dalla CNA nell’ambito del protocollo “Artigianato e Scuola”. La scuola ha presentato un progetto intitolato “Costumi d’epoca al passo coi tempi”. La partecipazione ha visto la rappresentanza della regione Campania, con l’obiettivo di promuovere le attività artigianali e l’apprendimento legato alle tradizioni nel contesto scolastico.
L’Istituto Trani – Convitto Nazionale T. Tasso di Salerno ha rappresentato la Campania al Premio Nazionale “Artigiani in Classe” promosso da CNA nell’ambito del protocollo “Artigianato e Scuola”,. “Costumi d’epoca al passo coi tempi”: questo il progetto realizzato dalla classe 2B Quadriennale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Prima edizione del premio Artigiani in classe
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