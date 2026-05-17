Premio Nazionale Artigiani in Classe | l’Istituto Trani – Convitto Nazionale T Tasso presenta Costumi d’epoca al passo coi tempi

Da salernotoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Istituto Trani – Convitto Nazionale T. Tasso di Salerno ha partecipato al Premio Nazionale “Artigiani in Classe”, promosso dalla CNA nell’ambito del protocollo “Artigianato e Scuola”. La scuola ha presentato un progetto intitolato “Costumi d’epoca al passo coi tempi”. La partecipazione ha visto la rappresentanza della regione Campania, con l’obiettivo di promuovere le attività artigianali e l’apprendimento legato alle tradizioni nel contesto scolastico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’Istituto Trani – Convitto Nazionale T. Tasso di Salerno ha rappresentato la Campania al Premio Nazionale “Artigiani in Classe” promosso da CNA nell’ambito del protocollo “Artigianato e Scuola”,. “Costumi d’epoca al passo coi tempi”: questo il progetto realizzato dalla classe 2B Quadriennale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Prima edizione del premio Artigiani in classe

Video Prima edizione del premio Artigiani in classe

Sullo stesso argomento

Leggi anche: A Roma la Finale Nazionale del Green Game: in campo per il titolo nazionale il Convitto Nazionale “T. Tasso”

Leggi anche: Finale Nazionale del Green Game: si distingue anche il Convitto Nazionale “T. Tasso” di Salerno

Premio Nazionale Artigiani in Classe: l’Istituto Trani – Convitto Nazionale T. Tasso presenta Costumi d’epoca al passo coi tempiLa cerimonia nazionale ha visto la partecipazione del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e del presidente nazionale CNA Dario Costantini, che hanno consegnato i riconoscimenti de ... salernotoday.it

L’Istituto Tecnico Economico Ferdinando di Mesagne vince il premio CNA Nazionale Artigiani in classe 2026Si è svolta a Roma presso la sede di CNA la cerimonia nazionale del Premio Artigiani in Classe, dedicato alle migliori idee d’impresa elaborate dagli studenti con il supporto di tutor artigiani, nel ... brindisilibera.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web