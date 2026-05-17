Il match tra Prato e Seravezza Pozzi si è concluso con una vittoria per 2-1 a favore della squadra ospite. La partita si è giocata al Lungobisenzio il 17 maggio 2026, segnando la fine del percorso playoff per i lanieri. La squadra di casa non è riuscita a conquistare la qualificazione, nonostante il tentativo di reagire dopo lo svantaggio iniziale. Il risultato ha determinato l’eliminazione del Prato dalla fase finale della Serie D, interrompendo la corsa verso i playoff.

Prato, 17 maggio 2026 – Niente festa per il Prato. Al Lungobisenzio è il Seravezza Pozzi è trionfare per 2-1 nell’atto conclusivo dei playoff del girone E di Serie D. Sono le reti di Sava e Pucci (da oltre metà campo, su clamoroso errore di Furghieri) a decidere la sfida. Non bastano ai lanieri il gol nella ripresa di Lattarulo e l’espulsione di Mannucci nel finale. A fine partita tensioni per l’esultanza dei versiliesi, ritenuta eccessiva dai padroni di casa. La cronaca. Dal Canto sorprende con la scelta di mandare in campo dal primo minuto Mencagli e non Rossetti. Sugli esterni confermati Cesari a destra e Zanon a sinistra. L’avvio dei biancazzurri è a dir poco difficoltoso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato-Seravezza Pozzi 1-2, si infrange il sogno playoff dei lanieri

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